Власти рекомендовали признать памятником еврейское кладбище на Литовском валу

Власти рекомендовали признать памятником еврейское кладбище на Литовском валу
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Еврейское кладбище, расположенное в лесопарковой зоне в районе Литовского вала, во вторник, 12 декабря рекомендовали признать выявленным объектом культурного наследия. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. По его словам, такое решение было принято в ходе заключительного в этом году заседания Научно-методического совета при Службе, а сама работа по включению в список выявленных ОКН с разработкой границ территории запланирована на первый квартал 2024 года.

Обращение о включении еврейского кладбища (участок с кадастровым номером 39:15:132501:2476) в список было ранее написано Марком Кацманом, возглавляющим «Попечительский Совет еврейской общины». С марта 2013 года его арендует иудейская религиозная организация «Еврейская община Калининграда».

Стоит отметить, что ранее власти сообщали, что для строительства улицы Юбилейной (ее собираются сделать дублером Литовского вала) из района Литвала придется перенести почти пять тысяч захоронений.

Осенью прошлого года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет, однако в минприроды ответили, что отказываться от планов власти не планируют.

В конце лета 2023 года археологи приступили к исследованию территории бывших кладбищ.

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