На создание модульных отелей в регионе выделили ещё более 101 млн рублей

Власти Калининградской области вновь выделили средства на создание модульных отелей в регионе. На этот раз сумма составила 101,8 млн рублей. Информация о распределении средств приведена в протоколе комиссии, рассмотревшей заявки. Документ опубликован на сайте областного министерства по культуре и туризму.



На этот раз от предпринимателей поступило пять заявок. Четыре из них были одобрены.Самый крупный грант — 45 млн рублей — выделяют ООО «Виштынец Резорт» на создание гостиничных глэмпинг-комплексов. Компания «Гринартдевелопмент» получит порядка 31,4 млн рублей на «Сказочную деревню» рядом с замком Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Грант в размере 18 млн достаётся индивидуальному предпринимателю Максиму Лобынцеву. Его проект — глэмпинг на Куршской косе (посёлок Рыбачий). 7,5 млн выделили предпринимателю Андрею Осипову на глэмпинг «Юрта-Люкс».

Комиссия отклонила заявку предпринимателя Андрея Логиновского на строительство модульных домов для круглогодичного проживания на территории спортивно-туристического комплекса «Горка». Основанием для отказа послужили нарушения в оформлении конкурсной документации.

В октябре министерство по культуре и туризму выделило на инвестпроекты, связанные с созданием модульных отелей в регионе, 105,2 млн рублей. Тогда от предпринимателей поступило 12 заявок, из которых одобрили семь.

В июне губернатор Антон Алиханов сообщал, что Калининградской области выделили 500 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. В 2023 году для региона предусмотрели 391,5 млн рублей на эти цели, в 2024 году — 132,2 млн. В сентябре Калининградской области решили выделить еще около 45 млн рублей на модульные отели.