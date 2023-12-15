СК закончил расследование дела о мошенничестве при строительстве порта в Пионерском

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих руководителей компании «Больверк», которых обвиняют в мошенничестве при строительстве порта в Пионерском. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.



Правоохранители установили, что руководители фирмы не выполнили часть работ, за которые получили оплату, и израсходовали аванс, предназначенный на другие нужды при строительстве терминала. В период с декабря 2017 года по ноябрь 2019-го они получили в общей сложности 3 млрд рублей, из которых 1 млрд 138 миллионов рублей перечислили на счета аффилированных организаций с целью хищения.

Следственно-оперативные мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской и Самарской областях. В общей сложности правоохранители провели более 90 обысков и осмотров помещений, 20 выемок документов, допросили свыше 220 свидетелей и выполнили 85 судебных экспертиз.

В отношении руководителей «Больверка» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В рамках расследования был наложен арест на имущество и деньги одного из руководителей фирмы и самой организации на общую сумму около 500 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в управлении СКР, один из участников преступной группы признал вину в полном объеме. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. «Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде», — пояснили в ведомстве. Одна из обвиняемых скрылась от следствия. Дело в отношении нее также выделили в отдельное производство, женщина объявлена в международный розыск.