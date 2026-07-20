Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве порта в Пионерском

Советский районный суд Самары вынес приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела делу о мошенничестве в ходе реализации заключенного между ООО «Больверк» и ФГУП «Росморпорт» госконтракта на строительство международного морского терминала в Пионерском. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд установил, что подельники путем заключения фиктивных сделок вывели из-под контроля ФГУП «Росморпорт» и похитили 1 125 084 738,45 руб. Кроме того, злоумышленники поставили на объект строительства бывшие в употреблении материалы, причинив ущерб на сумму 12 572 631 рубль. Также подсудимые предоставили недостоверные сведения об объеме выполненных общестроительных работ, что повлекло хищение еще 870 631,20 рубля. Таким образом, общая сумма похищенных бюджетных средств составила 1 138 528 000,65 рубля, что является особо крупным размером.

«Приговором суда Ш., П. и Д. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом роли и степени участия каждого в преступлении им назначены следующие наказания: Ш. — 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; П. — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Д., возместившему причиненный ущерб, — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в сообщении.

Напомним, строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. В декабре 2019 года стало известно, что по делу о хищении денег при строительстве порта в Пионерском были задержаны гендиректор ООО «Больверк», а также бывший руководитель и заместитель гендиректора компании. В том же месяце следователи объявили о задержании четвертого подозреваемого — бывшего первого заместителя гендиректора ООО «Больверк». Спустя четыре года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении двоих руководителей компании «Больверк», обвиняемых в мошенничестве.