«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург

«Аэрофлот» открыл продажу субсидируемых билетов для льготных категорий граждан на рейсы из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург на будущий год. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании.



«Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“ под кодом SU в экономическом классе обслуживания», — указано в сообщении.

Приобрести такие билеты можно будет онлайн на официальном сайте авиакомпании. На сегодняшний день программа действует для россиян до 23 лет, пассажиров старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. В 2023 году продажа билетов по программе завершилась в конце апреля из-за нехватки финансирования.

Как отмечает авиакомпания, стоимость билета на субсидируемые рейсы по взрослому тарифу между Калининградом и Москвой составила 3800 рублей в одну сторону. По детскому тарифу — 2850 рублей. Между Калининградом и Санкт-Петербургом по льготному тарифу взрослый билет можно будет приобрести за 3500 в одну сторону для взрослого и 2625 для ребенка.

