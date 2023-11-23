Алиханов посоветовал бронировать субсидированные авиабилеты с января

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Губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям региона, которые имеют право на приобретение субсидированных авиабилетов, начинать бронировать их с января. Вопрос обсуждался во время бюджетного послания в областном Заксобрании в среду, 22 ноября.

«Что касается цен на авиаперелеты — откровенно говоря, здесь тоже ответ простой. Есть объем субсидий — четыреста с лишним миллионов, это пенсионеры, студенты. В этом году 28 апреля <...> закончили покупать эти билеты. То есть сейчас начнется январь-месяц — всем советую, кто относится к этим категориям, начинать как-то планировать свой график и покупать эти субсидированные билеты», — заявил Алиханов.

Он добавил, что власти региона регулярно обращаются с просьбами о перераспределении средств, однако добавить возможно лишь небольшие суммы. «Это цифры наподобие 13 миллионов, 12 миллионов. То есть это не что-то, что меняет как-то кардинально картинку», — пояснил губернатор.

Алиханов также обратил внимание депутатов, что Калининградская область «перестала быть сезонным местом» и в регион «теперь летают всё время». Власти считают, что сдерживать цены позволит увеличение количества самолетов на калининградском направлении. «Спрос, очевидно, есть, и надо просто их (авиаперевозчиков, — прим. „Нового Калининграда“) убедить в том, что это им же интересно. И это, собственно, приводит к тому, что цены, как минимум, не ползут вверх», — заключил губернатор.

В летние месяцы жители региона жаловались на «заоблачные цены» на авиаперевозки и недоступность субсидированных билетов в летний сезон. Власти сообщали, что направили обращение в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность увеличения суммы субсидирования авиабилетов и распространения субсидий на всех жителей региона.

На сегодняшний день программа действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. В 2023 году продажа билетов по ней завершилась в конце апреля из-за нехватки финансирования.

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