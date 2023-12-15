Алиханов: субсидирование авиабилетов в 2024 году не увеличится

В 2024 году не планируется увеличивать субсидирование авиабилетов в Калининградскую область и расширять число льготных категорий. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании совета по туризму 15 декабря.

«Деньги предусмотрены большие — больше 500 миллионов рублей. Это только субсидирование стоимости билетов для отдельных категорий — студентов и пенсионеров», — пояснил глава региона.

При этом он отметил, что в будущем году изменится география другой льготной программы — субсидирования региональных перевозок. Как сообщала Росавиация, из Калининграда по ней можно будет улететь в 11 городов — Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Ульяновск и Челябинск.

Напомним, на сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги для субсидирования перелетов в Калининград закончились уже в апреле.