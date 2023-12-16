Работаем: Алиханов оценил техническую готовность газопровода до Балтийска

Губернатор Калининградской области оценил готовность строящегося газопровода до Балтийска, осмотрев камеру запуска очистных устройств, крановый узел, АГРС и Дом операторов. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Техническая готовность превышает 90%. Все основные строительно-монтажные работы завершены. На площадке АГРС устанавливается программное обеспечение и ведётся пуско-наладка по слаботочным системам и технологии.

Ещё предстоит провести внутритрубную диагностику. После завершения отопительного сезона запустим процесс по врезке в газопровод, — уточнил Алиханов. — Параллельно начали строительство котельных в Балтийске, которые в следующем году обеспечат переход муниципалитета от мазутной на газовую генерацию тепла».



Напомним, газопровод в Балтийск тянут двенадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале прошлого года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В августе 2023 года стало известно, что к строительству газовых котельных в Балтийске пока не приступали.

Губернатор Антон Алиханов утверждал, что строительно-монтажные работы на газопроводе должны завершиться в ноябре, а для строительства котельных уже выбраны подрядчики. А 24 ноября стало известно, что строительство газопровода в Балтийск подорожало почти на 240 млн рублей.