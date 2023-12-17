Эксперты: в Калининградской области спрос на бронирование отелей вырос на 31%

Эксперты: в Калининградской области спрос на бронирование отелей вырос на 31%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область в 2023 году снова показала высокий спрос на бронирование отелей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько опрошенных экспертов. По данным гендиректора МТС Travel Вадима Мельникова, растущим направлением внутри страны стали короткие туристические поездки, и при этом «неплохие результаты» показала по росту бронирований Калининградская область, прибавив 31% спроса. По этому показателю регион обгоняют Мурманская и Иркутская область, а также Красноярский край, где число бронирований по сравнению с предыдущим сезоном выросло на 84 и 66 и 46 процентов соответственно (такие тенденции заметил сервис Ostrovok.ru).

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин видит предпосылки для увеличения спроса на поездки по стране и в следующем году, а директор по развитию сервиса «Твил» Оксана Шустикова считает, что в следующем году продолжит расти популярность поездок в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Несмотря на то, что некоторые путешественники уже сейчас планируют поездки на август, средняя глубина бронирований на рынке, по подсчетам сервиса «Слетать.ру», остается сдержанной — 15 дней.

Ранее туроператор «Алеан» сообщал, что в 2023 году Калининградскую область посетило на 19% больше туристов, чем годом ранее. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак рассказывал, что к началу декабря регион посетили более двух миллионов туристов.

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