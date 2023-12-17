В Калининграде завершился этап надвижки 820-тонного пролета железнодорожного моста через Преголю (фото)

В Калининграде завершен первый этап надвижки пролета железнодорожного моста через реку Преголю. Как сообщает пресс-служба правительства области, конструкцию весом 820 тонн ГК «Бамтоннельстрой-Мост» предстоит надвинуть на 154,64 метра.



«Специалисты применяют метод продольной надвижки с использованием гидравлического оборудования, — пояснили в правительстве. — Конструкции пролетных строений собираются на стапеле и надвигаются домкратами на готовые опоры. Таким образом монтируются два пролетных строения 2-3 и 3-4».

Пролет 1-2, как уточняет подрядчик, будет собран на временных опорах без применения метода продольной надвижки.

«Все работы идут в графике, — рассказал генеральный директор ООО «СК „Мостотрест“ (входит в ГК „Бамтоннельстрой-Мост“) Евгений Надточий. — На сегодняшний день собрано 101 из 145 метров металлоконструкций пролетного строения. Они надвигаются объединенной конструкцией с правого берега реки на левый. На первом этапе выполнена надвижка на опору 4. Это необходимо для продолжения сборки пролета. После завершения работ по сооружению русловых опор моста начнется второй этап надвижки».

Общая длина моста, по словам подрядчика, составит 237,3 метра. Он будет состоять из четырех опор и трех пролетных строений. Особенностью центрального пролета является наличие вертикально-подъемного механизма, который обеспечит судоходный габарит шириной 50 метров и высотой 28 метров в поднятом положении.

Ранее строители уверяли, что движение по железнодорожному мосту будет запущено уже до конца следующего года.