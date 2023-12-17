В Калининградской области число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза

В Калининградской области число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области уменьшился разрыв между числом умерших и родившихся. При этом, превышение смертности над рождаемостью все еще на высоком уровне. По данным Калининградстата, в январе-октябре 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 6 425 родившихся и 9 991 умерших.

«Естественная убыль населения в январе-октябре 2023 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 344 человека, — уточняют эксперты. — Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза».

Отмечается, что за тот же период было зарегистрировано 6 762 брака и 4 849 разводов.

В конце лета социологи также отмечали, что в регионе на 26% снизился годовой миграционный прирост.

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