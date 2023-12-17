«Теперь как новенькие»: в Багратионовске завершили реставрацию стен форбурга замка Прейсиш-Эйлау (фото)

«Теперь как новенькие»: в Багратионовске завершили реставрацию стен форбурга замка Прейсиш-Эйлау (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Багратионовске завершены работы по реставрации стен форбурга замка Прейсиш-Эйлау. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил официальный паблик замка «ВКонтакте».

«У нас классные новости — мы закончили восстановление стен флигеля форбурга и теперь они как новенькие! — написали представители инвесторов, приложив фото. — Камень и кирпич радуют своими формами и состоянием — оцените сами! На очереди крыша, про которую мы еще расскажем много интересного».

Форбург замка Прейсиш-Эйлау в 2022 году приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент», которая начала весной этого года противоаварийные работы на территории. Областным «Центром поддержки предпринимательства» инвестору был предоставлен льготный кредит в размере 200 млн рублей. Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.

Ранее сообщалось, что параллельно с восстановлением форбурга идут работы по реставрации в подвалах цитадели, над которыми с целью защиты от осадков установили навес.

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