Две авиакомпании открывают продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год

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Две авиакомпании открывают продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год. Информация об этом появилась на странице аэропорта «Храброво» «ВКонтакте».

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» осуществляет субсидированные перелеты в Екатеринбург и подмосковный Жуковский.

Авиакомпания Smartavia запускает новый маршрут, который свяжет Калининград с Челябинском. Помимо того, перевозчик продолжает совершать рейсы по субсидированным тарифам в Архангельск и Мурманск.

Напомним, на сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей.

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщал, что федеральные власти выделяют 500 млн рублей на финансирование программы субсидируемых тарифов на авиаперевозки.

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