Калининградские пограничники изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки (фото)

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В Калининградской области пограничники изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки. Об этом сообщил сам владелец документа в телеграм-канале «Граница Калининград Польша Литва Россия Таможня».

Согласно приложенным к сообщению документам, загранпаспорт признали недействительным из-за отсутствия одной буквы в названии населенного пункта: вместо Петропавловск-Камчатский было напечатано Петропавловск-Каматский — то есть не хватало «ч». В итоге у мужчины отобрали документ. 

«Теперь при обнаружении в паспорте технической неточности(например пропущена буква в месте рождения), паспорт признается недействительным и изымается прямо на границе. Человек остается(пропускается) в РФ и не может пересечь границу (выехать из РФ до получения или предъявления, — предупреждает турист. — Представьте ситуацию - вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и всё, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт».

«Раньше при обнаружении пропускали дальше, теперь паспорт изымают, и оставляют в РФ. не все читают внимательно длинные названия места рождения», — добавил путешественник.

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Фото из телеграм-канала «Граница Калининград Польша Литва Россия Таможня»

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