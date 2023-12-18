Связанным с хищениями при строительстве стадиона «Калининград» братьям Магомедовым смягчили приговор

Основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову смягчили приговор по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщили «Интерфаксу» в суде.

Срок наказания Зиявудину Магомедову снижен с 19 лет до 18 лет шести месяцев колонии строгого режима, его брату Магомеду Магомедову — с 18 лет до 17 лет шести месяцев колонии. При этом суд отклонил апелляционные жалобы защиты Магомедовых, настаивавшей на отмене приговора и вынесении нового — оправдательного.

После решения апелляционной инстанции приговор в отношении Магомедовых вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Напомним, 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату по уголовному делу об организации преступной группы и хищениях на 11 млрд рублей. Один из эпизодов в деле о хищениях Магомедовыми касается калининградского стадиона, построенного к ЧМ-2018. Оно было выделено в отдельное производство, обвиняемые — экс-руководитель РУЗКС и бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и ведущий инженер по надзору за строительством Сергей Трибунский. В марте 2022 года Центральный районный суд Калининграда вернул их дело в прокуратуру из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Как писал «Коммерсант», экспертам, чтобы установить качество и количество песка, потребовалось бы сносить стадион. В начале июня 2020 года суд заменил им домашний арест на запрет определенных действий, дав возможность устроиться на работу. Тогда же суд признал строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством вины Амира Кушхова и Сергея Трибунского в деле о хищении 752 млн рублей при инженерной подготовке стадиона к ЧМ-2018.