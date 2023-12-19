В московском университете показали прототип электрокара для «Автотора» (фото)

В московском Политехе показали прототип электрокара категории L7, разработанный по заказу калининградского завода «Автотор». Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию университета.

Все технические системы прототипа (двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы) были разработаны российскими специалистами. Предполагается, что проектируемый электрокар будет недорогим автомобилем с небольшими габаритами, так как для создания кузова не потребуются дорогостоящие материалы. Первые пять прототипов планируют отправить на сертификацию в 2024 году, к серийному производству электромобилей собираются приступить в 2025 году.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в калининградском «Автоторе», представленный вариант дизайна не окончателен, к моменту начала серийного производства внешний вид электрокаров должен измениться.

Ранее на калининградской заводе собирали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас «Автотор» занимается производством автомобилей китайских брендов SWM, JMC и BAIC.

В октябре на заводе сообщили о скором начале изготовления электрокаров «Амбер». Ранее «Автотор» зарегистрировал логотипы для двух серий автомобилей: «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».

Фото: РБК