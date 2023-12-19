В Калининградской области с 1 января дорожают билеты на пригородные поезда

С 1 января 2024 года в Калининградской области вводятся в действие новые тарифы на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской пригородной пассажирской компании (КППК).

Региональной Службой по государственному регулированию цен и тарифов установлена стоимость проезда на расстояние до десяти километров в размере 31 руб., стоимость каждого последующего километра — 2 руб. 43 коп.

«Таким образом, стоимость проезда от станции Светлогорск-2 до Южного вокзала составит 118 руб., от Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый 84 руб., из Черняховска до Южного вокзала — 225 руб.», — уточнили в ведомстве.

Отдельно установлен тариф на проезд в скорых электропоездах повышенной комфортности: расстояние до десяти километров также оценивается в 31 руб., а вот каждого последующего километра — 2 руб. 95 коп.

Стоимость провоза излишней ручной клади и багажа будет составлять составляет 25 % от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.