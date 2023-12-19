Калининградстат: за месяц в регионе сильнее всего подорожали огурцы, чеснок и яйца

В ноябре из продовольственных товаров в Калининградской области сильнее всего подорожали огурцы, чеснок, яйца, виноград и помидоры. Такие данные приводит Калининградстат.



Самый большой рост цен зафиксирован на огурцы. По сравнению с октябрем килограмм подорожал на 30,5% — до 184,41 рублям за килограмм. На втором месте — чеснок, выросший в цене на 21,3% — до 421 рубля. Третью позицию занимают яйца, десяток которых, по данным ведомства, подорожал в ноябре еще на 18% — до 121,5 рубля.

Стоимость килограмма винограда в рознице увеличилась на 13,2% — до 258 рублей, помидоров — на 12%, до 248 рублей. В пятерку наиболее подешевевших продуктов вошли свежая зелень (минус 4,6%), морковь (минус 4,4%), пиво (минус 3,25%), детский творожок (минус 2,1%), а также говяжья и свиная печень (минус 1,8%).