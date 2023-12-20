Синоптики прогнозируют возвращение в Калининград холодов и снега уже к концу недели

Околонулевые температуры и снег могут вернуться в Калининградскую область уже к концу этой недели. Об этом сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своем телеграм-канале. Непосредственно до прихода холодов в регионе будут лить дожди.



«В предстоящие дни на большей части центральной, северной и восточной Европы (в том числе в нашем регионе) ожидается выпадение ориентировочно до 35-50 мм осадков, — уточняют эксперты. — Основная часть из них ожидается с выходом на Балтику очередного циклона в составе североатлантической депрессии в четверг-пятницу, который не принесёт таких опасных усилений ветра как ожидали метеорологические модели ещё пару дней назад [...]. Однако в конце недели все же будут возможны штормовые порывы ветра на побережье (предварительно, до 19-23 м/с)».

Похолодание, как уточняется, в область придет уже в эту пятницу.

«В тыловом секторе этого циклона к нам поступит холодный воздух, температура станет околонулевой, будут наблюдаться заряды крупы/снега/мокрого снега в последние дни недели», — добавляют администраторы паблика.

При этом снежный покров, который сможет сформироваться, продержится, по мнению синоптиков, недолго, «лишь до следующего теплого сектора циклона в начале следующей недели».