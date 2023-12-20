Погрануправление: с начала года границу Калининградской области пересекли более миллиона человек

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С начала 2023 года в пунктах пропуска, расположенных в пределах Калининградской области, осуществлен пропуск через границу РФ более 1 миллиона лиц и около 400 тысяч транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления.

«Пограничниками выявлено и пресечено свыше 700 нарушений правил режима государственной границы и режима в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Общая сумма административных штрафов составила около 1,5 миллионов рублей. Более 80 процентов выявленных правонарушений допущены гражданами, предпринявшими попытки пересечения границы по недействительным документам», — уточнили в ведомстве.

Также в сообщении подчеркивается, что с 11 декабря пограничники уполномочены изымать недействительные паспорта, а также паспорта, предъявленные лицами, не являющимися их владельцами.

«Во избежание возникновения каких-либо проблемных вопросов при следовании через государственную границу Российской Федерации обращаем внимание граждан на сохранение целостности бланков имеющихся у них паспортов, проверку наличия в имеющихся паспортах орфографических ошибок или опечаток», — отмечают пограничники.

Напомним, в середине декабря в Калининградской области пограничники изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки. Документ признали недействительным из-за отсутствия одной буквы в названии населенного пункта: вместо Петропавловск-Камчатский было напечатано Петропавловск-Каматский.

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