Облвласти предложили Светлогорску задуматься о «слиянии» с Пионерским

Все новости по теме: Туризм

Властям Светлогорска следует задуматься о «слиянии» с Пионерским для дальнейшего развития туризма. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.

Он отметил, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие Светлогорск с Пионерским. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом, — сказал Алиханов. — Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается».

Губернатор напомнил, что в проекте госпрограммы развития Калининградской области учтено строительство променада, который соединит Светлогорск с Пионерским. Ранее глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев высказывал мнение, что этот объект позволит создать «агломерацию по пляжной территории».

Проект строительства променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Протяженность набережной составит около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter