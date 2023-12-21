Облвласти предложили Светлогорску задуматься о «слиянии» с Пионерским

Властям Светлогорска следует задуматься о «слиянии» с Пионерским для дальнейшего развития туризма. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.



Он отметил, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие Светлогорск с Пионерским. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом, — сказал Алиханов. — Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается».

Губернатор напомнил, что в проекте госпрограммы развития Калининградской области учтено строительство променада, который соединит Светлогорск с Пионерским. Ранее глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев высказывал мнение, что этот объект позволит создать «агломерацию по пляжной территории».