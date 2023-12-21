Первый призыв по электронным повесткам намерены провести осенью 2024 года

Первые электронные повестки призывникам собираются вручить во время осеннего призыва 2024 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано на его официальном сайте. Исполнять поручение будет Минобороны, которому в октябре — декабре будущего года впервые предстоит использовать государственную информационную систему «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».



Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, оборонному ведомству поручено определить заместителя министра обороны, ответственного за внедрение и развитие цифровой системы воинского учета и реестра повесток. В Минобороны также будет сформировано подразделение, сопровождающее эту работу (доклад на эту тему Владимиру Путину должны представить к 15 января 2024 года).

Закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета был подписан президентом в апреле этого года. Он предусматривает формирование единой базы призывников, в которую будут внесены личные и паспортные данные военнообязанных, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.