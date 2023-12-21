Первый призыв по электронным повесткам намерены провести осенью 2024 года

Первый призыв по электронным повесткам намерены провести осенью 2024 года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Первые электронные повестки призывникам собираются вручить во время осеннего призыва 2024 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано на его официальном сайте. Исполнять поручение будет Минобороны, которому в октябре — декабре будущего года впервые предстоит использовать государственную информационную систему «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, оборонному ведомству поручено определить заместителя министра обороны, ответственного за внедрение и развитие цифровой системы воинского учета и реестра повесток. В Минобороны также будет сформировано подразделение, сопровождающее эту работу (доклад на эту тему Владимиру Путину должны представить к 15 января 2024 года).

Закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета был подписан президентом в апреле этого года. Он предусматривает формирование единой базы призывников, в которую будут внесены личные и паспортные данные военнообязанных, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

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