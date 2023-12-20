Строительство круглогодичного курорта под Янтарным оценили в 416 млрд рублей

Строительство круглогодичного курорта «Белая дюна» («Русская Балтика») под Янтарным оценили в 416,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Здесь планируется создать ряд кластеров: санаторно-курортный, туристско-рекреационный, общественно-деловой и креативных индустрий. Инвестиции в проект составят 416,1 млрд рублей. Значительную часть этой суммы планируется привлечь у частных инвесторов. Государственные вложения могут составить 37,3 млрд рублей — деньги пойдут на создание инфраструктуры, в том числе железнодорожной», — отметили представители госкорпорации.

По их данным, интегрированный курорт разместится на территории в 479 га. Количество номеров в отелях «Белой дюны» («Русской Балтики») составит 10,5 тысяч. Ежегодный туристический поток оценивается в 1,1 млн человек.

«Важно соотносить цели [проекта] с общими социально-демографическими трендами страны, а также нащупать именно свое конкурентное преимущество, — считает директор дивизиона „Городская экономика“ Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. — Важно развивать не все направления туризма, а сфокусироваться на тех, что приносят деньги, всесезонны и востребованы у аудитории, причем возраст туристов не имеет значения. Надо больше внимания уделить созданию продуктов и сервисов, которые позволяют туристу тратить больше денег в регионе, при этом делая его абсолютно счастливым».

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье поселка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. По словам региональных властей, запуск курорта возможен в перспективе ближайших пяти лет. Корпорация «Туризм.РФ» ведет работу над мастер-планом, который определит расположение дорог, инженерных сетей, участков для строительства объектов курорта. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млрд рублей. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом.