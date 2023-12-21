Литовский вал планируют урезать до двух полос и дополнить тротуарами и велодорожками

Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырех до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. О том, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019-2035 гг), «Новому Калининграду» рассказал заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.



«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — пояснил Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».

После этих изменений, по словам Романова, Литовский вал станет «спокойным и понятным для водителей».

Чиновник добавил, что о проектировании сейчас говорить преждевременно, однако на данный момент идет формирование технического задания.

«Горизонт планирования у нас 2024-2026 год, но это точно не перспектива 2024 года, — сообщил Антон Романов. — Пока у нас есть ряд объектов, по которым велось проектирование, и их нужно построить. Приоритет у нас сейчас отдается строительству».

Ранее власти сообщали, что в реконструкцию пешеходной части Литовского вала (вдоль Литовского ручья) планируется вложить 524,4 млн рублей.