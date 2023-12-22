Для белорусов, казахстанцев и молдаван введен льготный порядок получения гражданства РФ

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В России вступил в силу указ президента, которым устанавливается льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

«Основным условием для приема в гражданство на основании указа является проживание на территории РФ. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдавии также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком», — пояснили в министерстве.

В МИДе также отметили, что рассмотрение заявлений и принятие по ним решений относится к исключительной компетенции МВД России и его территориальных органов.

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии процедуру приема в гражданство РФ, 18 декабря.

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