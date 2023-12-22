В Калининградской области с вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение

В Калининградской области с вечера пятницы, 22 декабря, начинает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» региональное управление МЧС.

«По сведениям Калининградского ЦГМС — филиала ФГБУ „Северо-Западное УГМС“: По Калининградской области, вечером 22 декабря 2023 г., ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Единый телефон службы спасения «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного — «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей, призывают в ведомстве.