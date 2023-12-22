«Калининградгазификация» о заключении договоров онлайн: «Обращаться лично не требуется»

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Обращаться в «Калининградгазификацию» лично после подачи заявления на заключение новых газовых договоров онлайн или через МФЦ не требуется. Об этом в организации сообщили в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«При выборе способа подачи документов через личный кабинет общества заявитель получает ответным письмом подписанный обществом договор, указав для получения оригиналов документов адрес своей электронной почты. Подписав электронной цифровой подписью, заявитель направляет договор в АО „Калининградгазификация“ по электронной почте», — сообщили в организации.

Если договор был подписан от руки, заявитель может отправить на электронную почту общества его скан-копию. «И в том, и в другом случаях обращаться лично в АО „Калининградгазификация“ не требуется», — подчеркнули в компании.

В МФЦ и центре обслуживания клиентов на ул. Сибирякова, 17 подписанный обеими сторонами договор сразу выдаётся на руки заказчику.

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На заключение договоров с АО «Калининградгазификация» у жителей региона остаётся всего около недели. Если при попытке подать заявление онлайн возникают сложности, обратиться можно в любой из 29 МФЦ области, а также в любой из 11 эксплуатационных участков общества.

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