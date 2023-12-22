Очевидец: от Северного до Южного вокзала «Ласточки» доставляют с помощью тепловоза (фото)

По обесточенному из-за аварии отрезку ж/д пути между Северным и Южным вокзалами электропоезда доставляются с помощью тепловоза. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Вот так „Ласточки“ теперь ездят», — прокомментировал очевидец свои фото, сделанные с платформы на Северном вокзале.

Напомним, ранее стало известно, что в Калининграде на участке между Северным и Южным вокзалами временно нарушено сообщение электропоездов из-за пропавшего напряжения. Возможной причиной называется повреждение силового кабеля при проведении работ в районе двухъярусного моста. Самостоятельное движение электропоездов на данном участке возобновится после устранения неполадок.