КЖД: между Северным и Южным вокзалами временно нарушено сообщение электропоездов

В Калининграде на участке между Северным и Южным вокзалами временно нарушено сообщение электропоездов. Об этом «Новому Калининграду» сообщила начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

По его словам, на ж/д перегоне «Калининград Южный — Калининград Северный» отсутствует напряжение. Специалисты выясняют причину. Возможно, был поврежден силовой кабель при проведении работ в районе двухъярусного моста, вместо которого строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Движение электропоездов на данном участке возобновится после устранения неполадок, отметил Першин.

