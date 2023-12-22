Фонтаны грязи: калининградцы снова пожаловались на ремонт улицы Красной (фото)

Калининградцы в очередной раз пожаловались на плохое качество работ на реконструируемой улице Красной. На этот раз, как уверяют жители, подрядчик так уложил тротуарную плитку, что по ней практически невозможно ходить.



«Понимаю, что ремонт ещё в процессе, но неужели нельзя было хотя бы обеспечить проход для пешеходов, — написал горожанин Антон в комментариях телеграм-канала горадминистрации. — Какие-нибудь поддоны положить, настилы. Ведь это болото будет там ещё несколько месяцев».

На видео, опубликованном в паблике мэрии «ВКонтакте» калининградец продемонстрировал, что во время прогулки по свежеуложенным тротуарам (особенно в районе Захаровского рынка) плитка ходит под ногами и из-под нее вырываются грязевые фонтаны. Кроме того, часть плитки уже сейчас расколота на части.

«Будет ли смена подрядчика, который совершает нарушения чуть ли не каждый день? — поинтересовался житель у представителей администрации. — Это плитка на Красной/Вернадского, уложенная пару месяцев назад».

«Объект ещё не принимали, — отреагировали в мэрии. — И не примут до тех пор, пока подрядчик не исправит все замечания.

При этом, менять подрядчика власти пока не планируют.

«Прежде чем идти на радикальные меры, всегда предлагается исправить недоделку», — добавили в мэрии.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что реконструкция улицы Красной выполнена на 95%, но в этом году подрядчик (компания «Мосинжиниринг») все равно не успеет сдать объект. В начале ноября подрядчик обещал открыть движение по улице Красной к концу ноября. Отметим, что работы сопровождает скандал: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.