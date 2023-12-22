Облвласти планируют передать РПЦ 9 млн рублей на содержание кирхи Святого Адальберта

Облвласти планируют передать РПЦ 9 млн рублей на содержание кирхи Святого Адальберта
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Областные власти планируют предоставить РПЦ субсидию в размере 9 млн рублей для содержания кирхи Святого Адальберта в Калининграде. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства региона.

Согласно проекту положения, опубликованному на сайте областного правительства, средства выделяются из резервного фонда региона в виде материальной помощи для проведения мероприятий, направленных на поддержание кирхи. В частности, на проведение реставрационных, противоаварийных и ремонтных работ.

Напомним, что основные работы по сохранению кирхи Святого Адальберта, расположенной на проспекте Победы, 41, завершились еще в феврале этого года.

Власти региона выделили из резервного фонда области 12,4 млн рублей на восстановление здания. Средства были направлены владельцу объекта — Калининградской епархии РПЦ.

Католическую капеллу Святого Адальберта в районе Кёнигсберга Амалиенау построили в начале ХХ века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха была повреждена, отмечается на сайте Prussia39. В послевоенные годы пристройку к ней разобрали на кирпич, основное помещение отдали под протезное предприятие.

С 1975 по 2019 год здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория ИЗМИРАН, ныне — администрация Западного отделения исследовательского института земного магнетизма Академии наук Российской Федерации. Внутреннее помещение бывшей кирхи Святого Адальберта было перестроено и разделено на три этажа.

В ноябре в здании кирхи провели первое православное богослужение.


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