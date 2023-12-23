ВОЗ поставила Россию на первое место по росту заболеваемости коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло за 28 дней на 52%, зарегистрировано 850 тысяч заразившихся. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Среди стран, представивших отчеты ВОЗ, больше всего заболевших выявлено в России. РФ также вошла в тройку с наибольшим числом смертей от COVID-19», — отмечает издание.

По сведениям ВОЗ, в России выявлено 279,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, рост за 28 дней — 130%. На втором месте — Сингапур с показателем 120,9 тысячи (+86%), на третьем — Италия, где зафиксировано 114,8 тысячи случаев (+10%). На четвертом месте находится Польша с показателем 39,8 тысячи случаев заражения (+82%), на пятом — Австралия, где выявлено 39,5 тысячи случаев (+12%).

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510), Швеции (396), России (376), Австралии (211) и Польше (141). Всего в мире за 28 дней умерли три тысячи человек. Это на 8% меньше, чем в прошлом месяце.

С начала пандемии в мире зарегистрировано 772 млн случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике ВОЗ, умерли больше 7 млн человек. По данным гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на самом деле число умерших превышает 20 млн.