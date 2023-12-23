Очередь на въезд в Калининградскую область из Польши продолжает увеличиваться

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Очередь из автомобилей на польско-российской границе продолжает увеличиваться. По оценке водителей, в субботу, 23 декабря, перед пунктом пропуска в Гжехотках ожидают несколько сотен легковых транспортных средств. Водители публикуют видео и фотографии скопления машин в соцсетях и Telegram-каналах.

По оценке путешественников на 10:30 23 декабря, очередь растянулась на шесть километров, время ожидания превышает 12 часов. Перед пунктом пропуска Багратионовск — Безледы с польской стороны наблюдается скопление нескольких десятков автомобилей.

Накануне сообщалось, что на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки с польской стороны образовалась очередь в несколько километров. В Калининградскую область следуют преимущественно автомобили с иностранными номерами.

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