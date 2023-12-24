Почти 5 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

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Почти 5 млн граждан России не могут выехать за границу из-за ограничений, наложенных на них из-за неоплаченных задолженностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

За последний год число невыездных граждан сократилось: в декабре 2022 года из-за долгов пределы страны не могли покинуть 8 млн россиян, что является рекордным показателем. В 2017 году права выезда за границу было лишено 1,8 млн граждан, в 2018 — 3 млн, в 2020 году — 4,1 млн.

Как сообщала региональная пресс-служба УФССП, на 12 декабря 2023 года ограничения на выезд за границу из-за непогашенных задолженностей были наложены на 80 тысяч жителей Калининградской области.

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