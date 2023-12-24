Проектирование ул. Денисова, из-за которой планировали частично снести несколько СНТ, приостановлено

Проектирование ул. Денисова, из-за которой планировали частично снести несколько СНТ, приостановлено
Ранее утвержденный маршрут ул. Денисова. Скриншот «Яндекс. Карт»

Контракт на проектирование улицы Денисова, из-за строительства которой планировали частичности снести несколько СНТ, расторгнут. Об этом сообщил представитель пресс-службы Калининграда в комментариях на странице городской администрации “ВКонтакте”

“В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что, к сожалению, контракт на проектирование строительства ул. Викт. Денисова пришлось расторгнуть из-за несогласия жителей СНТ с предполагаемой трассой. Сроки нового проектирования с учётом требуемых согласований и корректировок не определены”, - сообщил представитель городской администрации.

Напомним, улица Денисова была запланирована в Восточном микрорайоне Калининграда, она должна быть параллельной улице Аксакова и выходить на Окружную дорогу. Продолжительность проектируемого дорожного полотна — 1,75 км, запланированная стоимость — 486,7 млн рублей. Планы на строительство улицы получили большой общественный резонанс по той причине, что ее создание должно было пройти в рамках проекта по формированию новой инфраструктуры в районе бывшего аэропорта «Девау». В частности, во время строительства предполагали полностью или частично снести несколько СНТ.



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