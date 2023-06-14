«Угроза нашему существованию»: как хотят обустроить Девау и почему жители соседних СНТ против

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На прошедшей неделе на площадке центра развития «ГорПросвет» презентовали предварительную концепцию ландшафтного парка на территории аэродрома Девау. В случае реализации проекта это будет самый большой парк в Калининграде площадью около 100 гектаров. Для такого крупного объекта нужна соответствующая транспортная инфраструктура. Новые дороги и транспортно-пересадочный узел хотят разместить на месте существующих садовых обществ. Сейчас соответствующие изменения вносятся в Генеральный план Калининграда. Жители СНТ выступают против строительства дорог и трамвайного депо за счёт их домов.

Авиационная романтика и фиджитал-центр

Разработкой комплексной модели занимается КБ «Стрелка». Руководитель проекта Алёна Семерикова во время эфира несколько раз подчеркнула, что представленная визуализация призвана исключительно передать атмосферу проекта и не является проектным решением.

«Мы сейчас на стадии преконцепта, перед нами стояла задача понять характеристики будущей территории. Кто ее целевая аудитория, кто будет сюда ходить, чем они будут заниматься, какие масштабы этого проекта, какие у него этапы, какие объекты там должны располагаться, каких они площадей. Пока мы даже не приступали и особо не осмысляли вопросы, связанные с архитектурой и ландшафтным обликом парка. Все картинки необходимы в первую очередь чтобы передать функцию, которую мы предлагаем расположить на территории, и атмосферу, которая там должна быть, масштаб этой функции, но облик этого объекта финальный будет определяться уже архитекторами на следующей стадии», — пояснила она.

«Стрелка» предлагает сохранить «авиационную романтику», создав при этом новое место для отдыха горожан и точку притяжения туристов.

«Мы переосмысляем исторический дух места, но не в застывшем мемориале, а в современной и полезной для горожан функциональной программе ландшафтного парка», — рассказала Семерикова.

Территорию будущего парка разделили на пять зон: образовательно-спортивный кластер, аэропарк, зона событийных пространств, выставочная зона ленд-арта и зона экологического просвещения.

Образовательно-спортивный кластер займёт западную часть Девау у входа с Пригородной, где сохранились исторические постройки. Предлагается восстановить три авиационных ангара, аэровокзал и реконструировать диспетчерскую. В ангарах хотят открыть экстрим-парк, фиджитал-центр и интерактивный инженерный музей с игровой академией авиапрофессий. В здании аэровокзала должен появиться «современный аналог Дома пионеров» с образовательными секциями. Также предусмотрен павильон для «фудмаркета и коворкинга», где предлагают продавать марципановые самолётики и клопсы на шпажке. В этой же зоне расположен «детский авиапарк» — открытая тематическая игровая площадка.

Вторая зона — аэропарк — охватывает рулёжную дорожку, взлётно-посадочную полосу и территории в центре в северной части Девау. Вдоль рулёжной дорожки предлагается обустроить спортивные площадки, а также площадку для выгула собак. В центре парка планируют установить павильон проката роликов, велосипедов и прочего со смотровой площадкой, а также площадку для воздушного шара, на котором можно будет подняться на высоту 150 метров.

Взлётно-посадочная полоса должна стать центральной аллеей с аэропарком «Взлётка» в конце, где выделили место для мотопарапланов, автожиров и тестирования авиамоделей. Также здесь предлагается оборудовать гоночную трассу для дронов и тематическую площадку для пейнтбола.

Зона событийных пространств в центре парка включает фестивальную поляну площадью 7 гектаров под праздники и крупные мероприятия, каток, амфитеатр и площадку для батута.

Зона ландшафтного ленд-арта занимает 12,5 гектаров. Там хотят сделать выставочное поле для калининградских и приглашенных художников, где можно расположить временные или постоянные объекты. Кроме того, здесь выделено место под ещё одну площадку для выгула собак и зону для пикников с беседками.

К востоку от взлётно-посадочной полосы разместили зону экологического просвещения. По словам Семериковой, это будет самая насыщенная различными типами ландшафта часть парка. Как указано в презентации, это будет «образовательный центр для детей и молодежи, занимающийся изучением и развитием паркового биоразнообразия».

Тут должны появиться метеостанция, «дождевой» сад, «зелёная» школа, образовательные теплицы, открытый бассейн с пляжем и пруд, а также ресторан органической кухни с собственной городской фермой, площадка для бракосочетаний и цветущий сад.

Сегодня Девау — это просто поле, и вырастить там целый лесопарк не так-то просто. Как рассказала Семерикова, авторы концепции собираются использовать несколько типов ландшафта. Так, крупноразмерные деревья будут высаживать на границах парка, вдоль аллей и на площадях.

«Древесные буферы — высокоствольные деревья по периметру парка и вокруг самых требовательных зон, чтобы там не дул сильный ветер. Мы понимаем, что сегодня 99% территории занято лугом и высадить там огромные деревья, чтобы завтра это превратилось в лист, — это малореалистично. Но мы стараемся не бороться с существующим равнинным ландшафтом, а, скорее использовать его очарование и преимущества и скрашивать недостатки», — пояснила она.

На открытых участках должны появиться искусственные холмы высотой не более метра для защиты от ветра, также в парке предусмотрено вертикальное озеленение и зелёные тоннели. Часть Девау на северо-западе «выпадает» из территории парка и отдаётся под тренировочную базу «Балтики».

Застройка по периметру

По данным авторов «преконцепта», к 2030-му посещаемость парка должна составить 2,641 млн человек в год. При этом более 1,5 млн из них — это жители окружающих районов, в том числе активно строящихся многоэтажек практически на границе будущего парка.

Застраивать территорию вокруг одного из старейших аэропортов Европы начали ещё в прошлом десятилетии. Проблемой для инвесторов и областных властей, раздававших землю под жилые комплексы, было наличие статуса действующего аэродрома, что сильно ограничивало возможности для строительства. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов утверждал, что малой авиации не место в черте города, и продвигал идею создания парка «Патриот» на территории исторического аэропорта. В 2019 году после длительного конфликта с местным аэроклубом ДОСААФ регион получил от Росимущества права на землю, а Девау лишили статуса аэродрома. Следующие несколько лет власти думали, что бы они хотели видеть на месте аэродрома. В итоге военно-патриотический парк заменился ландшафтным, а концепцией занялось московское КБ «Стрелка».





Как областное правительство забирало Девау

Застройщики сориентировались быстрее чиновников. Так, компания «КПД-Калининград» ещё летом 2019 года получила разрешения на строительство девятиэтажного ЖК «Гагаринский» на ул. Пригородной. В 2020-м областной градосовет одобрил проект четырнадцатиэтажного ЖК «Ласточкино гнездо» будущего микрорайона «Русская Европа» на месте перехватывающей парковки у южной границы Девау. В том же году «АвангардИнвестПроект» получил разрешение на первый дом «Русской Европы». Весной 2022 года власти разрешили компании «СЗ „Стройкомплект-2002“» построить семиэтажные дома у северной границы аэродрома. Летом градостроительный совет одобрил ещё один крупный жилой комплекс десятиэтажных домов почти на 2000 квартир в западной части аэродрома.

Параллельно в этой части города идёт активное дорожное строительство, в первую очередь связанное с Восточной эстакадой и соединением Московского проспекта и ул. Гагарина. Разрабатывается проект ул. Благовещенской, которая должна связать Восточную эстакаду (ул. Покрышкина) и ул. Гагарина. Также идёт работа над проектом ул. Денисова — «дублёра» Московского проспекта с выходом на Северный обход. В будущем улица должна через кольцо Восточной эстакады «выйти» к Гагарина.

Трамвайное депо на «Дружбе»

В КБ «Стрелка» предусмотрели в своей модели строительство двухполосного проезда по периметру парка с размещением 550 парковочных мест вдоль него.

«Есть ещё один сценарий парковочный — это дни мероприятий и фестивалей. В среднем это порядка 10-12 тысяч человек. И на такое количество людей, конечно, нужно гораздо больше парковок, порядка 4800, а это уже 12 гектаров и 10% парка. Коллеги из города сказали, что данные парковки могут быть расположены в зоне планируемого развития транспорта, там же располагается будущий транспортно-пересадочный узел», — сообщила руководитель проекта.

Транспортно-пересадочный узел у восточной границы парка с трамвайным и троллейбусным депо действительно предусмотрен. Правда, обновлённый Генплан, предполагающий размещение ТПУ в этом месте, пока не утвержден. В конце мая на сайте администрации Калининграда опубликовали проект со всеми нововведениями для «общественного обсуждения». Отдельно список изменений снова решили не публиковать, поэтому искать, что меняется, жителям города пришлось, сравнивая действующую карту функциональных зон с проектом. Официальный срок завершения общественных обсуждений — 15 июня, предложения и замечания принимались только до 5 июня.

Действующий Генплан и изменения



Среди изменений, в том числе, есть и перевод земли на восточной границе Девау — между аэродромом и строящимся микрорайоном Лидино ГК «Мегаполис» — в зону транспортной инфраструктуры. Сейчас на этой территории расположено СНТ «Дружба», жители которого категорически против подобных нововведений.



«Угроза нашему существованию на сегодняшний день. 31 мая вечером мы спонтанно узнали о том, что нашу землю переводят в транспортную инфраструктуру и планируют на этом месте создать трамвайное и троллейбусное депо», — рассказала калининградка Лариса Горчакова (комментарий дан ГТРК «Калининград» в рамках сюжета о «Дружбе»).

Кроме того, под сокращение территорий попадают и соседние садовые товарищества. Так, для строительства магистральной улицы Денисова в зону транспортной инфраструктуры переводят южную часть СНТ «Колосок» и северную часть СНТ «Октябрьское». О проблемах с проектированием из-за протестов жителей СНТ «Октябрьское» городские чиновники рассказывали ещё в марте. Благовещенская же пройдёт по участкам на севере СО «Сад 9».

«Дорога будет, не нужная никому»

Жители садовых обществ в комментариях на страницах администрации Калининграда и губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте» высказываются против изменений Генплана и строительства транспортной инфраструктуры на их участках.

На вопрос, чем вызвана необходимость строительства нового трамвайного депо на территории СНТ «Дружба», представители администрации ответили, что «необходимость вызвана будущим развитием трамвайной сети в городе с перспективой выхода за его пределы», а старое депо на ул. Киевской по Генплану подлежит реконструкции в музей. И предложили посмотреть эфир «ГорПросвета», где обсуждался запуск трамвая по Гагарина через Благовещенскую в сторону Девау.

«Антон Андреевич, как житель СНТ „Колосок“ прошу пересмотреть проект ул. Денисова. На момент постройки дома план дороги проходил вдоль ручейка, а теперь проходит дорога прям по моему дому. Таких как я минимум домов 30, а у вас на проекте 4 дома всего нарисовано. Рыночной компенсации нам не видать, ипотеку уже не взять, живем как на иголках, третьего рожать собрались, да куда там теперь, все на улице скоро окажемся. Зато дорога будет, не нужная никому», — написала на странице губернатора Анастасия Мешалкина.

Представители регионального правительства ей и остальным протестующим отвечают одно и то же: «Предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа „Город Калининград“ в части размещения объектов улично-дорожной сети поступили от администрации Калининграда. Принятие решения о целесообразности или нецелесообразности учёта предложения администрации возможно только после проведения комплексного градостроительного анализа материалов общественных обсуждений с учётом принятых решений и согласований, полученных от федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Калининградской области, позиции органа местного самоуправления».

Действующий Генплан и изменения



Власти Калининграда подтверждают, что изменения вокруг Девау были их идеей, и объясняют это в том числе перспективой благоустройства парка.

«Совсем недавно прошли публичные обсуждения Генерального плана, и администрация города Калининграда внесла предложение в том числе по развитию территории вокруг бывшего аэродрома Девау, — рассказал первый замглавы администрации города Игорь Шлыков. — Это касается проектирования улиц Денисова, Благовещенской и территории, прилегающей к аэродрому. Во всех этих местах мы хотим доделать магистраль — там четырехполосная магистраль будет. Нам нужно создать транспортный узел, который позволит посетителям нового парка запарковать свои автомобили. Также мы туда планируем запустить общественный транспорт. Под все это нужно создать дорожно-транспортную инфраструктуру».

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов в эфире «ГорПросвета» призвал не связывать будущий ТПУ с парком на Девау, отметив, что «никаких параметров депо пока нет».

«Это транспортная инфраструктура, здесь планируется транспортно-пересадочный узел, где будут соединяться транспортные линии разных типов. В том числе, возможно, это парковочные места, если будет такая схема, когда жители пригородов на автомобилях приезжают сюда, пересаживаются на общественный транспорт и едут в центр. Этот ТПУ ещё не спроектирован. Не надо связывать парк с этим транспортно-пересадочным узлом, он формируется в рамках комплексного развития транспортной системы города, это наше параллельное движение. Просто здесь в рамках ТПУ у нас есть резерв определенный в том числе для того, чтобы сюда приехать на машине», — высказался он.

Утвердить обновлённый Генплан должно региональное министерство градостроительной политики. Однако в концепции «Стрелки» ещё не утверждённые изменения уже учтены. При этом в действующей версии Генерального плана транспортно-пересадочный узел у Девау тоже есть, однако расположен он не на территории СНТ «Дружба», а между улицами Пригородной и Гагарина. Как раз рядом с новыми жилыми комплексами, один из которых уже построен, а второй пока только в проекте.