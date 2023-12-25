Калининградская область опустилась в итоговом рейтинге регионов РФ

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Калининградская область за год опустилась в итоговом рейтинге регионов России с 44 на 47 место. Итоги исследования опубликовали эксперты агентства РИА «Рейтинг».

Калининградская область набрала в рейтинге 47,8 балла. Годом ранее показатель был на уровне 46,9. Лидируют традиционно Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие 84,6, 82,5 и 74,3 балла соответственно. В хвосте рейтинга оказались Ингушетия, Еврейская автономная область и республика Тыва.

Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. В исследовании приняли участие 85 регионов.

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