Калининградская область опустилась в итоговом рейтинге регионов РФ

Калининградская область за год опустилась в итоговом рейтинге регионов России с 44 на 47 место. Итоги исследования опубликовали эксперты агентства РИА «Рейтинг».



Калининградская область набрала в рейтинге 47,8 балла. Годом ранее показатель был на уровне 46,9. Лидируют традиционно Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие 84,6, 82,5 и 74,3 балла соответственно. В хвосте рейтинга оказались Ингушетия, Еврейская автономная область и республика Тыва.

Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. В исследовании приняли участие 85 регионов.