В Калининградскую область не пустили 2,2 млн оплодотворенных икринок форели

В Калининградскую область не пустили 2,2 млн оплодотворенных икринок форели
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградскую область запретили ввозить две партии оплодотворенной форелевой икры общим весом 327 кг. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, при проведении документарного контроля и досмотра груза сотрудниками регионального управления Россельхознадзора было выявлено несоответствие грузоотправителя, указанного в ветеринарном сертификате и на упаковке.

Осмотр, как уточняется, проводился на складе временного хранения СВХ «Сириус», расположенном на пограничном ветеринарном пункте. Всего в двух партиях находились 2,2 млн икринок, которые поступили из Польши и направлялись в Ленинградскую и Белгородскую области.

Выращивание аквакультурной форели и осетра собираются запустить и в Калининградской области. В посёлке Прудное Гвардейского района в настоящее время идёт строительство производственных цехов. Первый из них компания «Русинг» планирует сдать в сентябре 2024 года.

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