В Калининградскую область не пустили 2,2 млн оплодотворенных икринок форели

В Калининградскую область запретили ввозить две партии оплодотворенной форелевой икры общим весом 327 кг. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, при проведении документарного контроля и досмотра груза сотрудниками регионального управления Россельхознадзора было выявлено несоответствие грузоотправителя, указанного в ветеринарном сертификате и на упаковке.



Осмотр, как уточняется, проводился на складе временного хранения СВХ «Сириус», расположенном на пограничном ветеринарном пункте. Всего в двух партиях находились 2,2 млн икринок, которые поступили из Польши и направлялись в Ленинградскую и Белгородскую области.