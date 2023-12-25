Минпросвещения РФ: предмет «труд» вернется в школы со следующего учебного года

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Предмет «труд» вернут в российские школы со следующего учебного года. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет „труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „труд“. Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — уточнил министр.

Он добавил, что также планируется подготовка соответствующих педагогов, в частности, участников СВО, напомнив, что в России для этих целей уже создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» будут обязательными школьными предметами.

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