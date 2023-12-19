«Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» включены в список обязательных школьных дисциплин

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» с 2024-2025 учебного года станут обязательными школьными предметами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уроки труда (технологии), согласно закону, станут обязательными для учеников начальной и средней школы. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет преобразован в «Основы безопасности и защиты Родины». Дисциплина станет обязательной для учащихся средней школы и старшеклассников.

В сентябре министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» будут ветераны СВО. В предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». О том, что ОБЖ заменит новый предмет, стало известно в сентябре.

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