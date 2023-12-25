«Smartavia» запускает прямые рейсы из Калининграда в Челябинск с 20 января

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Авиакомпания «Smartavia» запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Челябинск-Калининград-Челябинск с 20 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».

Полеты планируется выполнять один раз в неделю. На сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов по субсидированным тарифам. Так, на 20 января субсидированный билет стоит 6450 рублей, а обычный билет эконом-класса — 8230 рублей. В них входит бесплатный провоз одного места багажа до 10 кг (габариты до 203 см по сумме трех измерений) и одно место ручной клади до 10 кг (габариты 40×30×20 см).

Неделю назад сообщалось о том, что «Smartavia» и «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter