«Smartavia» запускает прямые рейсы из Калининграда в Челябинск с 20 января

Авиакомпания «Smartavia» запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Челябинск-Калининград-Челябинск с 20 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».



Полеты планируется выполнять один раз в неделю. На сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов по субсидированным тарифам. Так, на 20 января субсидированный билет стоит 6450 рублей, а обычный билет эконом-класса — 8230 рублей. В них входит бесплатный провоз одного места багажа до 10 кг (габариты до 203 см по сумме трех измерений) и одно место ручной клади до 10 кг (габариты 40×30×20 см).

Неделю назад сообщалось о том, что «Smartavia» и «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год.