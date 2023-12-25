На капремонт здания областного УМВД на Советском проспекте выделяют 20 млн рублей

На комплексный капитальный ремонт здания областного УМВД на Советском проспекте в Калининграде предусмотрели 20,5 млн рублей. Ведомство объявило аукцион по выбору подрядчика на портале госзакупок.



Как следует из документации к тендеру, в рамках капремонта предполагается ремонт крыши и фасада здания. В здании также запланирован ремонт помещений, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, пожарной и охранной сигнализации. В техзадании указано, что к работам должны быть привлечены только граждане РФ, так как объекты регионального УМВД относятся к режимным. Перед тем, как приступить к ремонту, подрядчик должен представить полный список сотрудников, которых он планирует задействовать, с указанием их паспортных данных.

На ремонт крыши и фасада предусмотрено 1,4 млн и 4,3 млн соответственно. Стоимость работ по ремонту системы водоснабжения и канализации оценивается в 260 419 рублей, отопления — в 855 139 рублей, электроснабжения — в 1,5 млн, пожарной и охранной сигнализации — в 1,5 млн. Непосредственно на ремонт помещений выделяется 7,3 млн. В ведомость работ включены потолки, стены, перегородки, полы, откосы, двери, окна и металлические ограждения. Еще 3,4 млн рублей составляют затраты, связанные с уплатой НДС.

В документации отмечается, что капремонт будут проводить «без остановки текущей деятельности учреждения». Подрядчик должен согласовывать с силовым ведомством время проведения работ.

Ремонт требуется выполнить до конца 2024 года. Подрядчика должны определить 9 января 2024 года. В пресс-службе областного УМВД в установленный законом срок не ответили на официальный запрос «Нового Калининграда» о запланированном комплексном капремонте здания ведомства.

В декабре соответствующий проект прошел госэкспертизу. Строение признано объектом культурного наследия. По данным портала Prussia39.ru, до 1945 года в нем размещалась восточно-прусская энергетическая компании OWAG.