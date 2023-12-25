Путин подписал закон о получении маткапитала только на детей, имеющих гражданство РФ с рождения

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будут выплачивать только родителям с российским гражданством и только если ребенок является гражданином РФ с рождения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.



Изменения внесены в статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как уточняется, родители должны иметь «гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства». Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Исключением являются дети, рожденные на новых территориях РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Они сохранят право на получение материнского капитала даже в случае, если на момент рождения ребенка не были гражданами РФ.