Путин подписал закон о получении маткапитала только на детей, имеющих гражданство РФ с рождения

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будут выплачивать только родителям с российским гражданством и только если ребенок является гражданином РФ с рождения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как уточняется, родители должны иметь «гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства». Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Исключением являются дети, рожденные на новых территориях РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Они сохранят право на получение материнского капитала даже в случае, если на момент рождения ребенка не были гражданами РФ.

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