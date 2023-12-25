В пользу ребёнка, упавшего в «заброшке», требуют взыскать компенсацию морального вреда

Областная прокуратура требует взыскать с владельца заброшенного здания в посёлке Северный Багратионовского района компенсацию морального вреда в пользу упавшего там ребёнка. С соответствующим иском обратился в суд районный прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства. Исковое заявление находится на рассмотрении.



10-летний мальчик получил травмы 27 августа, играя в компании друзей на территории «заброшки». Он наступил на прогнившую балку и упал на бетонное покрытие с высоты третьего этажа. Скорую вызвал проходивший мимо мужчина. Ребёнок был госпитализирован.

Указанное здание длительное время не эксплуатируется, его состояние представляет угрозу безопасности граждан, однако собственник объекта не принял мер к его консервации. Прокуратура требовала ограничить доступ к зданию через суд. Кроме того, прокурор внёс представления главе администрации муниципального округа и начальнику отдела полиции в связи с непринятием мер по выявлению объекта, представляющего угрозу безопасности граждан, и ограничению доступа к нему.