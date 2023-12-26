Власти признали памятником некрополь еврейской общины, где запланирован городской паркинг

Власти признали памятником некрополь еврейской общины, где запланирован городской паркинг
Место под запланированную многоуровневую парковку. Скриншот «Яндекс. Карт»
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Власти региона признали выявленным объектом культурного наследия участок культурного слоя Кёнигсберга с некрополем еврейской общины на улице Черняховского в Калининграде. Приказ областной службы охраны памятников опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу через десять дней. Документ утверждает особый режим использования земельного участка, который предусматривает возможность проведения археологических работ.

Как пояснил «Новому Калининграду» руководитель областной службы охраны памятников Евгений Маслов, речь идет о территории рядом со зданием областного управления ГИБДД. В апреле сообщалось, что там планируют обустроить муниципальную парковку. В частности, предполагается создание платной стоянки на 60 мест и стоянки для туристических автобусов, а также многоуровневого паркинга на участке с недостроем за спорткомплексом ДКБФ. Эту землю Минобороны передало администрации Калининграда.

Наряду с некрополем еврейской общины на улице Черняховского выявленными объектами культурного наследия признали некрополь и участок культурного слоя поселков Романово в Зеленоградском округе и Железнодорожный в Правдинском округе. Кроме того, в перечень включено городище в поселке Бочаги Черняховского округа.

В начале декабря Евгений Маслов сообщал, что выявленным объектом культурного наследия также рекомендовали признать еврейское кладбище на Литовском валу. Решение было принято на заседании научно-методического совета при ведомстве. Необходимые мероприятия запланированы на первый квартал 2024 года.

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