Дятлова: в следующем году в городе высадят более 200 деревьев и 1350 кустарников

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в 2024 году в городе высадят более 200 деревьев и 1350 кустарников. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 26 декабря.



«Мы в 2024 году планируем высадить более чем 200 деревьев, и это будут преимущественно липы, клены. А также зеленые кустарники, потому что зеленые изгороди, они уже полюбились горожанам. Поэтому в следующем году это более 1350 кустарников, которые появятся на улицах города. И кизильник, и сирень, и я очень хочу, чтобы в городе появилась спирея — она очень красиво цветет весной», — поделилась глава администрации.

Елена Дятлова также добавила, что подрядчики, с которыми заключают контракты на выращивание деревьев и кустарников, также обеспечивают потом им уход, полив, подкормку в первый год и несут гарантийные обязательства в случае гибели растений.

В 2021 году в городе насчитывалось 33 тысячи деревьев и кустарников, однако это был не полный реестр.

