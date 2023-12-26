Дятлова: в следующем году в городе высадят более 200 деревьев и 1350 кустарников

Все новости по теме: Экология

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в 2024 году в городе высадят более 200 деревьев и 1350 кустарников. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 26 декабря.

«Мы в 2024 году планируем высадить более чем 200 деревьев, и это будут преимущественно липы, клены. А также зеленые кустарники, потому что зеленые изгороди, они уже полюбились горожанам. Поэтому в следующем году это более 1350 кустарников, которые появятся на улицах города. И кизильник, и сирень, и я очень хочу, чтобы в городе появилась спирея — она очень красиво цветет весной», — поделилась глава администрации.

Елена Дятлова также добавила, что подрядчики, с которыми заключают контракты на выращивание деревьев и кустарников, также обеспечивают потом им уход, полив, подкормку в первый год и несут гарантийные обязательства в случае гибели растений.

В 2021 году в городе насчитывалось 33 тысячи деревьев и кустарников, однако это был не полный реестр.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter