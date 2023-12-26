Для реконструкции Советского проспекта изымают участок и здание автосервиса

Власти Калининграда изымают для реконструкции части Советского проспекта земельный участок на пересечении магистрали с Большой Окружной и нежилое здание, расположенное на нем. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на сайте горадминистрации.



Под изъятие попадает земельный участок площадью 827 кв. м (кадастровый номер 39:15:120707:28) и расположенное на нем здание площадью 69,8 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, объект был построен в 1978 году. В последнее время оно использовалось под автосервис.

Собственнику участка и здания должны направить копию постановления. Комитету муниципального имущества также поручено заказать оценку объектов недвижимости и убытков, причиняемых изъятием, провести переговоры с правообладателем и заключить с ним соглашение.

В октябре проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ оценивается в 2,2 млрд рублей.

В конце 2022 года в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков. «Нужно понять, какие участки подлежат изъятию для муниципальных нужд, а это такой достаточно длительный процесс. Когда городская администрация получит из экспертизы проектную документацию, будем включать ее в план дорожной деятельности», — поясняла министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.