Гражданин ФРГ пытался въехать из региона в Польшу по поддельным документам на авто

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Гражданин Германии пытался въехать из Калининградской область в Польшу по поддельным документам на автомобиль. Об этом сообщила в четверг, 28 декабря, пресс-служба пограничного департамента Варминско-Мазурского воеводства.

По данным ведомства, 42-летний русскоязычный немец прибыл на пункт пропуска в Гжехотках 26 декабря на автомобиле «Форд» и предъявил киргизское свидетельство о регистрации транспортного средства. Во время проверки выяснилось, что документ поддельный. Мужчина сознался, что предоставил фальшивое свидетельство. В результате его оштрафовали на три тысячи злотых (около 69 500 рублей).

В последние два месяца пограндепартамент Варминско-Мазурского воеводства сообщал о нескольких попытках пересечения границы на автомобилях по поддельным свидетельствам о регистрации. За подобные нарушения были оштрафованы в частности граждане Литвы и Румынии.

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