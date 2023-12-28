Гражданин ФРГ пытался въехать из региона в Польшу по поддельным документам на авто

Гражданин Германии пытался въехать из Калининградской область в Польшу по поддельным документам на автомобиль. Об этом сообщила в четверг, 28 декабря, пресс-служба пограничного департамента Варминско-Мазурского воеводства.



По данным ведомства, 42-летний русскоязычный немец прибыл на пункт пропуска в Гжехотках 26 декабря на автомобиле «Форд» и предъявил киргизское свидетельство о регистрации транспортного средства. Во время проверки выяснилось, что документ поддельный. Мужчина сознался, что предоставил фальшивое свидетельство. В результате его оштрафовали на три тысячи злотых (около 69 500 рублей).