4 выходных: облминздрав напомнил график работы медучреждений в новогодние каникулы

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В минздраве Калининградской области уточнили график работы подведомственных учреждений с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Информация размещена на странице ведомства «ВКонтакте».

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в праздники работает круглосуточно, вызов бригады СМП по телефонам: 103, 03 и 112.

У амбулаторно-поликлинической службы региона 31 декабря, 1, 7 и 8 января – выходные дни. 2, 3, 4, 5 и 6 января организуется работа службы неотложной помощи. Поликлиники работают с 9:00 до 15:00, детские – с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 14:00.

Обратная сторона веселья: калининградские врачи рассказали о работе в зимние праздники 

С 9 января медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.

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