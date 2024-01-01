Облвласти рассчитывают на приток приезжих студентов в новый кампус среднего образования

Кампус среднего профессионального образования, который планируется возвести в Калининграде на ул. Горького на базе Колледжа информационных технологий и строительства (КИТиС), будет рассчитан как на выпускников школ Калининградской области, так и на приезжающих абитуриентов. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время в профессиональные образовательные организации региона поступают как выпускники школ области, так и приезжие со всей страны», — отметили в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство образования.

Напомним, как ранее отмечалось в проектной документации, запланированные учебные корпуса должны быть рассчитаны на 3 500 учащихся. Профтехобучение в кампусе планируется вести по 20 базовым программам среднего образования и еще по 35-40 направлениям дополнительного образования.

Отметим также, что ранее минобр сообщил, что ежегодно 9 класс в Калининградской области заканчивают более 10 тыс. человек, из них больше 4 тыс. продолжают учебу в школе, поступая в 10-е классы, остальные (больше 6 тыс. человек) выбирают для продолжения образования колледжи и техникумы. В 2023-2024 учебном году в 17 профобразовательных организациях обучается 16 тыс. человек.